L’OM est dans une situation délicate, mais la possible vente du club revient dans les rumeurs qui entourent le club.

Alors que l’OM traverse une grave crise interne, on commence à parler de plus en plus souvent de la vente du club. Malgré ses démentis, il est clair que McCourt ne serait pas contre une vente de Marseille, mais pas à n’importe quel prix, car il compte bien faire une belle plus-value.

Pas rapidement

Mais la crise du moment impacte forcément le prix de vente du club. Certains évoquent pourtant toujours l’intérêt de Al-Walid Ben Talal pour l’OM. Mais compte tenu des évènements récents, une vente rapide semble totalement exclue. Tant que le club est en crise, McCourt ne peut pas espérer une belle vente.