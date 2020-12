Faire signer Leo Messi contraindrait le PSG à faire des choix forts sur le reste de l’équipe.

Neymar demande donc au PSG de prendre Messi la saison prochaine et les dirigeants parisiens sont bien en train d’envisager cette opération. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Selon les documents de Football Leaks, l’Argentin touche plus de 60 millions d’euros bruts par an.

C’est beaucoup trop cher

Avec la fiscalité française qui est plus importante, le PSG pourrait être contraint de sortir une somme totalement folle pour payer Messi. Et cela pourrait se faire au détriment de l’équilibre de l’équipe puisqu’il va bien falloir faire des économies quelque part. Sportivement est-ce judicieux ?