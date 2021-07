Si le PSG devait choisir entre Messi et Ronaldo pour la saison prochaine, lequel faudrait-il prendre ?

Le PSG se pose des questions sur la composition de son attaque la saison prochaine. Mes dirigeants de Doha se verraient bien faire signer une immense star mondiale comme Messi ou Ronaldo surtout si Mbappé devait être poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat.

Plutôt Messi ?

Mais s’il faut choisir entre Messi et Ronaldo, lequel prendre aujourd’hui. Financièrement, le premier ne coûtera rien puisqu’il est libre de tout contrat. Il a aussi l’avantage d’être un peu plus jeune. Enfin, en cas de départ de Mbappé, le PSG pourrait parier sur le duo Messi-Neymar qui a déjà fait des étincelles et qui se connait bien.