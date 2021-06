Paris a besoin de recruter un défenseur central et l’entraîneur veut insister pour que ce soit Varane.

Le PSG veut un défenseur de tout premier ordre en plus pour la saison prochaine. Un défenseur central avec une grande expérience. Plusieurs noms circulent depuis quelques semaines, mais l’entraîneur du club, Mauricio Pochettino semble vouloir insister pour Raphaël Varane.

Pas moins de 50 millions

Le défenseur de l’équipe de France est la grande priorité du technicien argentin et il aurait demandé à sa direction de faire le nécessaire pour le faire venir. Varane n’a plus qu’un an de contrat et pourrait bien obtenir un bon de sortie en cas de belle offre. Mais sans doute pas pour moins de 50 millions.