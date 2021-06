Interrogé au sujet de son avenir par un journaliste, Paul Pogba a mis les choses au clair.

Il y a quelques jours, Paul Pogba a clairement fait savoir à un journaliste qu’il s’emballait beaucoup trop suite au match de l’équipe de France contre le Portugal. Alors que le nom de Pogba est souvent lié à la Juventus ces dernières semaines, la couleur de cheveux du joueur (noirs et blancs) a été souligné par un journaliste.

Pogba lié à la Juve

« Mes cheveux étaient noirs et blancs ce soir comme le maillot de la Juventus ? Je m’attendais à cette question… », a ri Pogba, qui a profité de l’occasion pour faire taire les rumeurs au sujet de son avenir. « Je ne pense pas à mon avenir, je me concentre uniquement sur l’Euro. Et mes cheveux changent toujours, vous le savez ».