Paris gagne du terrain pour faire signer Messi la saison prochaine, mais il ne reste plus qu’un club capable de lui barrer la route.

Il semble clair que Messi ne fera pas une saison de plus sous le maillot du club espagnol même si certains candidats aux élections internes espèrent encore changer quelque chose. Le club catalan est dans une situation financière compliquée et ne pourra pas conserver Messi et recruter en même temps.

Le PSG est favori

Le PSG fait aujourd’hui figure de favori pour accueillir l’Argentin, mais il reste encore un doute et il est du côté de Manchester City. Le club de Guardiola semble bien être le seul capable d’empêcher le PSG d’avoir Messi la saison prochaine. Mais Paris garde toujours la main.