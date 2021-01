Malgré des moyens financiers limités, l’OM semble bien prêt à faire un effort pour se renforcer cet hiver.

Difficile d’y voir clair sur les intentions de l’OM sur ce marché des transferts. On sait que le club est en difficulté financièrement et qu’il va falloir limiter les dépenses et trouver de l’argent pour boucler la saison. Mais dans le même temps, les Phocéens ont bien envie de trouver un joueur offensif.

Il ne faut pas se tromper

Un effort pourra bien être fait avant la fin du mois de janvier, mais il ne faut pas s’attendre à des folies. L’OM serait prêt à mettre environ 10 millions d’euros sur la table pour se renforcer pour la deuxième partie de la saison. Mais il ne va pas falloir se tromper cette fois-ci.