Mbappé se verrait bien tenter une nouvelle expérience, mais un club a-t-il vraiment les moyens de le recruter cette année ?

Depuis son retour de l’Euro, la pression est forte autour de Mbappé et de son avenir. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et le PSG veut absolument le voir prolonger pour ne pas le perdre gratuitement dans un an. Mbappé se verrait bien tenter une nouvelle expérience, mais a-t-il vraiment le choix ?

Un problème de finance

La crise est passée par là et les clubs se retrouvent contraints de faire des économies. Même à un an de la fin de son contrat, Mbappé ne sera pas vendu moins de 130 millions d’euros sans oublier son contrat de près de 30 millions par an. Personne n’a les moyens de mettre cette somme sur la table.