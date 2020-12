Alors que des discussions sont en cours pour sa prolongation, Mbappé peut-il recevoir de très grosses offres de l’étranger ?

Leonardo fait actuellement tout son possible pour prolonger le contrat de Mbappé, mais nombreux sont ceux qui estiment qu’il devrait partir en juin prochain à un an de la fin de son contrat. Mais pour partir, encore faut-il avoir des offres de premier plan et la crise pourrait bien avoir son mot à dire.

Problème de montant

Zidane est prêt à faire de gros efforts pour le faire signer, mais les journaux commencent à penser que son club n’aura pas les moyens de faire une offre de haut vol. Il semble inconcevable aujourd’hui de payer 180 millions d’euros de transfert et un salaire de 30 millions.