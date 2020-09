Le PSG ne veut pas avoir de regret pour le transfert de Leo Messi et va bien tenter de faire une grosse offre.

Leo Messi veut passer à autre chose et tout le monde le voit signer en faveur de Manchester City dans les semaines à venir. Mais le PSG veut avoir son mot à dire et pourrait bien tout mettre en œuvre pour n’avoir aucun regret. Les dirigeants de QSI ont toujours rêvé de faire signer un joueur comme lui.

Difficile de s’aligner

Et ils vont bien étudier tous les aspects possibles afin de faire une très grosse offre et de n’avoir aucun regret même si l’Argentin prend finalement une autre destination. Mais il sera sans doute difficile de s’aligner sur les montants proposés par City si on en croit la presse espagnole.