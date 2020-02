Le PSG fait partie des clubs qui sont bien intéressés par Pogba, mais la somme demandée pourrait être un frein.

Le PSG devrait logiquement faire un gros marché des transferts l’été prochain. Leonardo ne mettra pas le club en danger vis-à-vis du fair-play financier, mais il veut des renforts de premier plan notamment pour son milieu de terrain. Peut-il se mettre sur la piste de Pogba ?

Le PSG hors course ?

Le milieu de terrain champion du monde va partir l’été prochain et Manchester United pourrait demander une somme comprise être 120 et 150 millions d’euros. Sportivement, la venue de Pogba serait un très bon coup, mais le montant demandé pourrait bien mettre le PSG hors course.