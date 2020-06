Le PSG est souvent cité pour un transfert de Haaland, mais Leonardo ne devrait pas tenter de le recruter.

Nombreux sont les clubs qui se penchent déjà sur l’avenir de Haaland même si le joueur norvégien n’est arrivé à Dortmund que cet hiver. Il pourrait bouger pour une somme supérieure à 110 millions d’euros et quelques clubs sont déjà sur les rangs.

Pas besoin

Le nom du PSG a notamment circulé. Mais Leonardo ne s’attaquera pas au transfert de Haaland cet été. Il a toutes les chances de conserver Mbappé et Neymar en plus de Icardi et n’a donc pas besoin de dépenser une fortune pour faire venir un nouvel attaquant même s’il ne manque pas de talent.