Le PSG s’intéresse de très près à Wijnaldum, mais il ne serait pas simple de faire signer le joueur de Liverpool.

Le PSG s’intéresse à plusieurs joueurs en fin de contrat pour la saison prochaine. Le club doit faire attention à ses dépenses et la possibilité de faire venir des joueurs sans indemnité de transfert est séduisante. Dans cette optique, ils suivent de près Wijnaldum en fin de contrat avec Liverpool.

Paris en retard

Mais le joueur ne manque déjà pas de propositions. Les Reds font leur possible pour le convaincre de prolonger et les deux géants espagnols sont sur les rangs. On parle d’un salaire qui pourrait dépasser les 8 millions d’euros par an et le PSG serait déjà hors course pour le Néerlandais.