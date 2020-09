A l’instar de Liverpool, qui a construit une équipe grâce au transfert de Coutinho, le PSG pourrait se servir de la vente de Mbappé pour bâtir un collectif de rêve.

Ce n’est pas pour cet été. Mais dans un an, le PSG a de grandes chances de vendre Kylian Mbappé. Le Français repousse systématiquement les propositions parisiennes pour prolonger son contrat. Déterminé à partir, sa stratégie est limpide : il souhaite partir en 2021. Un scénario qui incite le PSG à imaginer un avenir similaire à celui de Liverpool…

Un budget XXL pour un projet XXL

En vendant Coutinho 165 millions d’euros, Liverpool s’est offert un budget recrutement dantesque. Et Jürgen Klopp a profité de cette somme pour bâtir un effectif de rêve, taillé pour tout gagner. Et c’est ce qui s’est passé. Liverpool a marché sur l’Europe en gagnant la Ligue des Champions puis l’Angleterre, écrivant les plus belles pages de son histoire. Le PSG pourrait s’inspirer du parcours de Liverpool. La vente de Mbappé va rapporter près de 200 millions d’euros à Paris. Un budget XXL pour Leonardo pour un projet hors-norme, comme le PSG en rêve depuis maintenant 10 ans.