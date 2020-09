Neymar devrait logiquement prolonger son contrat avec le PSG, mais avait-il vraiment le choix ?

Tous les feux semblent au vert pour une prolongation de Neymar avec le PSG. Une offre de premier plan lui a été transmise par Leonardo et le joueur serait sur le point de donner son accord. Mais avait-il vraiment le choix ? Paris lui verse un salaire totalement fou et cela pourrait encore grimper.

Le plus sage

Aucun autre club en Europe n’est capable de lui donner autant d’argent chaque mois et Neymar le sait très bien. Par ailleurs, les opportunités dans les grands clubs sont de plus en plus rares. Accepter une prolongation serait donc la décision la plus sage pour l’attaquant.