Le PSG cherche un défenseur de premier plan et Koulibaly pourrait vraiment être la meilleure recrue possible.

Il se confirme que le PSG est à la recherche d’un défenseur central de très haut niveau pour la saison prochaine. Plusieurs contacts ont déjà été pris et les noms qui reviennent le plus depuis quelques semaines sont bien ceux de Varane et de Sergio Ramos avec qui des discussions ont été entamées.

Une piste impressionnante

Mais une autre piste revient sur le devant de la scène depuis quelques jours. Leonardo a contacté de nouveau Kalidou Koulibaly qui est sur les tablettes du PSG depuis maintenant de nombreuses années. Considéré comme le meilleur défenseur de Serie A il pourrait être une recrue impressionnante.