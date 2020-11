Le défenseur du Real Madrid ne fera pas de cadeau à son président Florentino Pérez pour sa prolongation de contrat.

Depuis quelques jours, la presse espagnole est affolée par le cas Sergio Ramos. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid, l’international espagnol n’a toujours pas prolongé. Certains médias l’imaginent déjà rejoindre la capitale française qui le courtise.

Il veut deux ans !

En réalité, Sergio Ramos ne souhaite pas quitter le Real Madrid. Au contraire. Mais alors que le président Florentino Pérez lui propose une prolongation de contrat d’un an, plus une deuxième en option, Ramos veut directement un bail de deux saisons minimum. Et le défenseur central ne lâchera pas sur ce point.