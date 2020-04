Pour convaincre définitivement Neymar de rester au moins un an de plus, le PSG a une offre en tête.

Neymar commence bien à comprendre que la crise liée au nouveau coronavirus pourrait bien le contraindre à rester un an de plus au moins au PSG notamment parce que les grands clubs européens n’auront pas les moyens de faire une offre pour lui cette année.

Une bonne offre

Et le PSG veut le convaincre un peu plus de rester en lui proposant un nouveau contrat. Son salaire pourrait passer à 38 millions d’euros par an avec un contrat qui serait prolongé jusqu’en 2025. Une offre qui pourrait satisfaire tout le monde compte tenu de la situation.