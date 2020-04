Pour le prochain mercato, Claude Puel envisage le recrutement d’un joueur aussi talentueux que décrié.

L’ASSE n’aura pas les moyens de recruter à prix d’or cet été. Les finances du club ne permettront pas à Claude Puel de se faire plaisir. Alors l’entraîneur forézien songe à des affaires pas chères…

Ben Arfa pisté !

Libre de tout contrat dans quelques semaines, Hatem Ben Arfa serait une piste de l’ASSE et de Claude Puel ! Un profil détonnant, que Puel connaît bien puisqu’il l’a eu à Nice. Actuellement au Real Valladolid (Espagne), Ben Arfa n’a pas eu le temps de se montrer en Liga puisque la saison s’est arrêtée avec le Coronavirus. Le Français va chercher à rebondir cet été et l’ASSE est donc une piste. Un dossier sulfureux puisque Ben Arfa n’a pas joué depuis plus d’un an…