Si Liverpool perd Sadio Mané, le club anglais va chercher une star pour le remplacer. Une offre pour Neymar est envisageable ?

Liverpool règne sur l’Angleterre et sur l’Europe et le club anglais a de grandes ambitions pour les années à venir. Mais on parle de plus en plus d’un possible départ de Sadio Mané qui pourrait rejoindre le championnat espagnol et qui serait notamment sur les tablettes de Zinedine Zidane.

Une possibilité

Pour le remplacer, Liverpool cherchera sans doute à frapper fort en recrutant une star mondiale et pourrait bien se mettre sur les rangs pour un joueur comme Neymar. La presse anglaise évoque cette possibilité, mais Liverpool n’est pas habitué à payer ses joueurs aussi chers.