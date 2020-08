Le LOSC aurait reçu une nouvelle belle offre de transfert et elle concerne le gardien Mike Maignan.

Le LOSC va vendre plusieurs joueurs de premier plan lors du marché des transferts. Le club va récupérer de très belles sommes d’argent, mais ne donnera pas non plus de bons de sortie à tout le monde. Le gardien Mike Maignan devrait logiquement en avoir un.

Le LOSC espère 30 millions

Le joueur ne manque pas de sollicitations depuis plus d’un an et il est notamment surveillé de près par des formations anglaises. Il est dans le viseur de Tottenham et de Chelsea. Tottenham aurait déjà fait une offre de 17 millions d’euros. Les dirigeants du LOSC espéraient initialement une vente à 30 millions.