Le PSG a bien tenté de recruter Pogba l’été dernier et devrait revenir à la charge dans quelques semaines.

Il se confirme que les dirigeants parisiens ont bien tenté leur chance pour Paul Pogba l’été dernier. Ils avaient l’accord du joueur et ont tenté de négocier un échange de joueurs avec Manchester United. Mais le club anglais n’était pas ouvert à cette possibilité et demandait 100 millions d’euros.

Un prix en baisse

Mais cela confirme bien que Paris est intéressé par le champion du monde et Leonardo devrait bien revenir à la charge l’été prochain alors que Pogba n’aura plus qu’un an de contrat et qu’il est bien décidé à changer d’air. Pogba pourrait être disponible pour moins de 50 millions.