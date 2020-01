Alors qu’il devrait quitter Manchester United en fin de saison, Paul Pogba a de grandes chances de retourner à Turin.

Resté à Manchester United l’été dernier et encore cet hiver, Paul Pogba pourrait bien changer d’air l’été prochain. Plus vraiment heureux dans le Nord de l’Angleterre, l’international français veut un nouveau challenge.

Peu de clubs peuvent s’offrir Pogba

Et alors que son nom a souvent été évoqué du côté de Madrid, c’est bien la direction de Turin que devrait prendre Pogba. Le club italien rêve de faire revenir son ancien joueur depuis plusieurs mois. Et comme le Real a abandonné cette piste il semble désormais le seul et unique favori pour obtenir cette signature. Il faut dire que peu de clubs sont en mesure en s’offrir Pogba et comme le joueur n’est ni intéressé par Paris, ni par le Bayern Munich…