Leonardo avance bien dans son objectif de convaincre Lorenzo Pellegrini que son avenir est au PSG.

Leonardo veut des renforts au milieu de terrain et il voudrait même un joueur au profil physique dans ce secteur de jeu. Depuis quelques semaines, il tente d’avancer pour le joueur de l’AS Roma, Pellegrini. Le joueur pourrait bouger en échange du paiement de sa clause libératoire de 30 millions.

Ça avance bien

Et Leonardo avance bien dans son objectif de convaincre le joueur que son avenir est au PSG. Pellegrini est également en discussions avec la Juventus Turin, mais le travail de fonds entrepris par Leonardo commence à porter ses fruits et le directeur sportif brésilien ne serait plus très loin de boucler ce joli coup.