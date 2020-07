Sur la piste de Lorenzo Pellegrini, Leonardo n’a plus beaucoup de temps s’il veut signer le milieu de terrain italien de l’AS Rome.

Au rayon des bonnes affaires en Italie, Lorenzo Pellegrini est certainement l’une des meilleures de l’été. Le milieu de terrain de l’AS Rome dispose en effet d’une clause libératoire de 30 millions d’euros. Mais cette clause n’est valable que durant le mois de juillet 2020…

Le temps presse

Positionné sur Lorenzo Pellegrini, le PSG n’a plus beaucoup de temps pour plier l’affaire. Il ne reste plus que 15 jours pour convaincre l’Italien de venir rejoindre Marco Verratti à Paris. Est-ce qu’il est partant ? A priori, pas trop. Pellegrini est attaché à la Roma, dont il est un cadre incontournable et le capitaine. Pas simple pour le PSG mais pas impossible non plus.