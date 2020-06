Leonardo n’aurait encore ouvert aucune négociation pour la prolongation de contrat de Neymar. Mais cela ne devrait pas tarder.

Il est déjà assuré que Neymar sera bien au PSG la saison prochaine et qu’il mènera l’attaque de l’équipe parisienne avec MBappé. Mais que se passera-t-il un peu plus tard ? Le Brésilien reste une cible de choix sur le mercato et le PSG aurait intérêt à assurer son avenir.

Avant la fin de l’année

On parle beaucoup de la prolongation de l’international brésilien depuis plusieurs mois, mais Leonardo n’aurait encore rien lancé à son sujet. Aucune offre ne lui a été transmise, mais les deux parties restent proches et des négociations pourraient bien être lancées avant décembre.