La rumeur Higuain a circulé ces derniers temps du côté de l’OM, mais il faut vraiment arrêter de rêver.

Le buzz a pris et a été repris un peu partout dans la presse européenne. On parle de la possible venue de Gonzalo Higuain du côté de l’OM pour la saison prochaine notamment si Ravanelli était choisi pour intégrer la direction sportive de la formation phocéenne.

C’est impossible

Mais il faut malheureusement arrêter de rêver. Les dirigeants phocéens doivent faire des économies et ils n’auront jamais les moyens de s’aligner sur le salaire de l’attaquant argentin qui est loin de rentrer dans la masse salariale du club. L’OM n’a pas les moyens de boucler une telle piste, même en prêt.