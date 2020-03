Leonardo aurait pris la décision de relancer la piste de Milinkovic Savic qu’il suit depuis très longtemps.

Leonardo a suivi de nombreuses pistes depuis son retour au PSG et il a notamment toujours gardé un œil sur les performances du milieu de terrain serbe de la Lazio Rome, Milinkovic-Savic. Des contacts ont bien eu lieu, mais Leonardo trouvait que la Lazio demandait trop d’argent.

Prêt à le relancer

Tout pourrait changer lors de la prochaine intersaison. Le joueur a toutes les chances d’obtenir un bon de sortie et pourrait partir pour une somme nettement plus raisonnable. Leonardo est toujours sur les rangs et pourrait tenter sa chance lors de l’intersaison.