Alors que des questions se posent sur l’avenir de Villas-Boas, des noms commencent à circuler pour le remplacer.

Difficile de savoir ce que fera Villas-Boas la saison prochaine, mais le technicien portugais a plusieurs fois laissé entendre qu’il pourrait plier ses bagages s’il sentait que le club n’a pas suffisamment de moyens pour se renforcer et monter une équipe compétitive.

Galtier pas insensible

Ce scénario pend de plus en plus de poids puisque quelques noms commencent à circuler pour le remplacer. Ainsi, le 10 Sport affirme que le nom de Christophe Galtier est de plus en plus cité dans l’entourage de la formation marseillaise. Galtier ne serait pas insensible à cet intérêt.