Leonardo pourrait bien avoir pris la décision de ne pas faire de gros effort pour le poste de défenseur central.

Il semblait clair que Leonardo voulait recruter un cador en défense centrale pour compenser le départ de Thiago Silva à la fin de son contrat, mais à en croire les informations du 10 Sport, le directeur sportif brésilien a désormais fait un autre choix.

Un bon choix ?

D’autres chantiers sont en cours et Leonardo estime que la défense centrale ne serait plus une priorité. Marquinhos et Kimpembe sont des valeurs sûres et Thiago Silva pourrait obtenir une prolongation de un an avec un salaire nettement revu à la baisse. Un bon choix ?