On sait que les dirigeants parisiens apprécient le profil de Miralem Pjanic depuis de nombreuses années, mais le joueur pourrait revenir en Italie.

Le PSG cherche bien des milieux de terrain pour la saison prochaine. Depuis quelques semaines on parle de la possibilité de faire signer Miralem Pjanic qui est en difficultés dans la Liga. Le joueur va avoir besoin de se relancer et ce ne sera sans doute pas retenu par sa direction.

Plutôt l’Italie ?

Mais Paris doit sans doute viser plus haut pour se renforcer surtout que le joueur doit retrouver son meilleur niveau. Mais Pjanic sembla voir plus de chances de retrouver la Serie A la saison prochaine. Il est en effet question d’un retour du côté de la Juventus et il est également sur les tablettes de l’Inter.