Le PSG rêve toujours de faire venir Zidane et serait prêt à lui offrir des conditions totalement incroyables.

Des surprises ne sont pas à écarter du côté du PSG et on parle toujours de la possibilité de voir Zidane reprendre le club dans les semaines à venir. Les dirigeants qataris seraient prêts à tout pour le voir sur le banc de touche la saison prochaine et il pourrait lui faire une offre très intéressante.

Loin d’être fait

Selon certaines sources, le technicien français pourrait obtenir un salaire de près de 10 millions d’euros par an et une enveloppe de recrutement quasiment illimité pour faire une équipe à son image. Des conditions incroyables, mais c’est encore loin d’être bouclé.