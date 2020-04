Même si le temps ne joue pas en sa faveur, Leonardo a encore une bonne chance de prolonger Meunier.

Il y a plusieurs mois que Leonardo travaille à la prolongation de contrat de Thomas Meunier. Le défenseur belge est en fin de bail, mais il n’est pas simple d’avancer pour le directeur sportif brésilien, car il sait très bien que ce n’est pas un choix de Thomas Tuchel.

Ne plus tarder

Mais Paris va sans doute changer de coach dans les semaines à venir et Leonardo prépare l’avenir sans Tuchel. Contacté par de nombreux clubs allant de Dortmund à Tottenham, Meunier n’a encore rien signé et Leonardo a encore une chance de le convaincre. Mais il ne faut plus tarder.