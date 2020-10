Le PSG pourrait bien avoir fait l’un des gros coups du marché des transferts en faisant signer Danilo.

On en saura plus dans quelques semaines, mais on peut déjà dire que Leonardo a réussi son coup en s’activant dans la dernière ligne droite du mercato. Le directeur sportif brésilien pourrait bien avoir fait l’un des gros coups du marché des transferts avec Danilo.

Un très gros coup

L’international brésilien évolue à un poste dont le PSG avait besoin et il a l’expérience des matchs de très haut niveau. Ce prêt avec une option d’achat de 20 millions d’euros pourrait bien être jugé comme l’un des plus gros coups de l’été dans quelques mois.