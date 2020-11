Leonardo fait de Camavinga une de ses priorités, mais Paris n’est pas le plus avancé pour ce transfert.

Leonardo aimerait bien avancer sur le transfert de Camavinga pour la saison prochaine, mais le jeune joueur du Stade Rennais ne manque pas de proposition et ce n’est pas forcément le PSG qui est le plus avancé. Zidane et ses dirigeants ont pris un temps d’avance depuis quelques semaines.

Un bon prix ?

Le club espagnol serait sur le point de faire une offre de 50 millions d’euros en complément de Mariano Diaz. Une offre qui peut sembler basse, mais c’est la valeur marchande du joueur tant qu’il n’a pas prolongé son contrat. En juin il n’aura plus qu’un an de bail.