Malgré les conditions très élevées de l’opération, le Qatar pourrait tout mettre en œuvre pour faire signer Pogba au PSG.

On parle beaucoup de l’avenir de Paul Pogba en ce moment et le milieu de terrain champion du monde a bien toutes les chances de faire ses valises en juin alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat avec Manchester United. Et Paris reste une destination largement possible.

Le Qatar est chaud

MU continue de demander 50 millions d’euros pour son joueur malgré l’unique année de contrat qui lui restera et le joueur veut un salaire de 18 millions d’euros par an. Des conditions très importantes, mais Pogba plaît beaucoup au propriétaire qatari du PSG qui pourrait décider de faire l’effort.