L’OM pourrait chercher des prêts lors de ce mercato hivernal et compte notamment sur cette formule pour Malcuit.

Les dirigeants de l’OM cherchent à se renforcer lors de ce mercato hivernal, mais ils doivent se montrer malins pour dépenser le moins d’argent possible. C’est notamment pour cette raison qu’ils pourraient être intéressés par des prêts et des joueurs sont déjà visés.

Le contact existe

L’OM cherche des renforts pour sa ligne défensive, mais ne veut pas dépenser une fortune pour cela. Un intérêt est bien présent pour Malcuit qui porte le maillot du Napoli et qui a besoin de se relancer alors qu’il ne joue quasiment plus en Italie. L’OM aimerait un prêt et pourrait relancer le joueur.