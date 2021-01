En Espagne, on considère le PSG comme une vraie menace pour Leo Messi. Voilà qui donne encore un peu plus de crédit à cette piste.

On parle depuis de longues semaines de la possible venue de Leo Messi au PSG en fin de saison. Et cela devient de plus en plus crédible au fil du temps surtout que de nombreux dirigeants du club espagnol commencent à s’agacer de cette situation.

Le PSG agace

Favori pour l’élection présidentielle, Joan Laporta s’est récemment agacé et à affirmer que le PSG pouvait chercher à déstabiliser son club. Des propos qui peuvent faire sourire alors que Messi sera libre de tout contrat en juin et qu’il a le droit de signer pour son prochain club dès maintenant.