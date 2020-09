La fin de contrat en 2022 de Mbappé pourrait avoir un impact fort sur la valeur marchande de l’attaquant.

Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022 et selon certains il aurait pris la décision de ne pas prolonger son bail. Une décision qui pourrait avoir un gros impact sur sa valeur marchande puisqu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison.

Plus qu’un an de contrat en juin

Le voir partir libre en juin 2022 est totalement impensable, mais qui acceptera de payer une fortune pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat ? La presse espagnole semble persuadée que Mbappé pourra bouger pour une somme comprise entre 120 et 150 millions d’euros.