Le Real Madrid fait de Mbappé sa grande priorité pour la saison prochaine et le club espagnol est en position de force.

Le Real Madrid fait du recrutement de Mbappé sa grande priorité pour l’été prochain. Le joueur veut absolument porter le maillot du Real et le club espagnol va concentrer tous ses efforts sur le recrutement de la nouvelle star mondiale en attaque. Et les négociations ne vont pas tarder.

Le Real en position de force

Le Real Madrid va jouer sur le fait que Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et sur la volonté farouche du joueur. Le Real est en position de force et c’est pour cette raison que le club espagnol aimerait ne pas débourser plus de 150 millions d’euros.