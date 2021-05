Le PSG s’intéresse de près à Harry Kane et le joueur semble songer de plus en plus à un départ.

Le PSG reste attentif sur le marché des stars offensives notamment parce que personne ne sait encore ce que va faire Mbappé à un an de la fin de son contrat. Ce dernier n’a toujours pas accepté d’offre de prolongation de son bail. Paris pense notamment à un joueur comme Harry Kane.

Pas retenu ?

Et la bonne nouvelle est que l’international anglais semble songer de plus en plus à un départ. Il veut gagner des titres et aurait demandé à sa direction un bon de sortie pour le mois de juin. Il ne sera sans doute pas retenu en cas de belle offre, mais il faudra aligner au moins 130 millions.