Thauvin et Amavi ne trouvent pas ce qu’ils cherchent pour la saison prochaine et c’est une vraie chance pour l’OM.

La crise actuellement traversée peut parfois faire des heureux. Et cela pourrait bien être le cas pour l’Olympique de Marseille notamment sur les cas de Florian Thauvin et de Amavi. Les deux joueurs sont en fin de contrat et devaient logiquement partir en juin pour rejoindre une écurie étrangère et signer un gros contrat.

Une bonne nouvelle

Mais le marché des transferts a changé et les joueurs ne parviennent pas à trouver les offres qu’ils espèrent. À tel point que l’OM revient dans la course. Le club phocéen peut rivaliser avec les offres qui sont actuellement faites aux joueurs et a bon espoir de les voir rester la saison prochaine.