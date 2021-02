Plutôt que de tout miser sur Leo Messi, le PSG a tout intérêt à creuser encore davantage la piste de Haaland.

Le PSG travaille pour le transfert de Leo Messi depuis maintenant de nombreuses semaines. Il est clair que faire signer l’Argentin à la fin de son contrat a de quoi séduire, mais il ne faut pas oublier qu’il faudra lui donner un salaire de plus de 50 millions d’euros par an et qu’il n’est plus tout jeune.

Faire le meilleur choix

Pour recruter Haaland, il faudra une grosse indemnité, sans doute supérieure à 100 millions d’euros. Mais le Norvégien pourrait s’engager pour un salaire proche de 15 millions d’euros par an. Si Paris doit faire un choix, il doit faire le bon et le Norvégien a toutes les qualités pour exploser rapidement.