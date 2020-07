Le PSG veut trouver une solution pour Draxler et les chiffres évoqués pour son transfert sont plutôt intéressants.

Il semble clair que Leonardo eut tout mettre en œuvre pour vendre Draxler lors de ce marché des transferts. Le milieu de terrain international allemand est en manque de temps de jeu et il voudra sans doute se relancer pour faire l’Euro l’été prochain avec sa sélection.

Un très bon prix

Le Hertha Berlin est sur les rangs alors que le joueur n’a plus qu’un an de contrat, mais les chiffres évoqués ont de quoi surprendre. La presse étrangère évoque un transfert de 20 millions d’euros avec 15 millions de bonus en fonction de ce temps de jeu. À un an de la fin de son bail, il serait lors bien vendu…