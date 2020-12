Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, Paul Pogba pourrait bien bouger pour une somme raisonnable.

Paul Pogba va se retrouver sur le marché des transferts comme l’a confirmé récemment son agent, Mino Raiola. Le champion du monde veut un nouveau challenge et le PSG est très bien positionné, car il est l’un des rares clubs à pouvoir payer son salaire de 18 millions par an.

Une bonne affaire ?

Mais la bonne affaire pourrait bien être au niveau de l’indemnité de transfert. En juin, le milieu de terrain n’aura plus qu’un an de contrat avec Manchester et il pourrait donc partir pour une somme raisonnable. Le transfert de Pogba pourrait bien coûter moins de 50 millions.