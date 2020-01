Manchester United refuse de lâcher Pogba en janvier, mais sa valeur marchande pourrait bien fortement chuter.

Selon les propos de son agent, Mino Raiola, Paul Pogba pourrait bien ne pas bouger au mois de janvier. Manchester United demande près de 120 millions d’euros pour boucler ce transfert alors que la cote du joueur pourrait bien bouger fortement dans les mois à venir.

Plus qu’un an de contrat

En effet, en juin, Pogba n’aura plus qu’un an de contrat et Manchester devra revoir ses conditions à la baisse pour ne pas courir le risque de voir Pogba bouger gratuitement en 2021. Il pourrait donc bouger pour une somme inférieure à 60 millions d’euros en juin prochain ?