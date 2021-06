Le PSG pourrait bien faire une offre à Cristiano Ronaldo, mais peut-il accepter une baisse de son salaire ?

La presse italienne ne cesse de parler de la possibilité de voir Cristiano Ronaldo au PSG la saison prochaine. La Juventus semble lui montrer la porte de sortie notamment pour économiser son imposant salaire et CR7 ne serait pas contre un dernier challenge ambitieux à Paris.

Un salaire divisé par deux ?

Mais pour cela il faudrait surtout qu’il accepte une importante baisse de salaire. Il touche actuellement 30 millions d’euros par an à la Juventus et le PSG pourrait bien ne pas lui en donner plus de la moitié. Compte tenu de son statut, est-il capable d’accepter de signer un tel contrat ?