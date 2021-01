Paris négocie pour un transfert définitif de Kean, mais faut-il mettre 35 millions sur la table pour lui ?

Selon la presse anglaise, les dirigeants du PSG seraient bien actuellement en négociations avec Everton pour acheter définitivement Moïse Kean qui a été prêté sans option d’achat. La véritable erreur est d’avoir accepté ce prêt sans négocier l’option d’achat en amont.

Attention aux dépenses

Car, depuis, Kean a explosé sous le maillot parisien et Everton est en position de force pour négocier le tarif. On parle ainsi de 35 millions d’euros. On peut se demander si Kean mérite un tel investissement alors que Paris doit faire attention à ses dépenses s’il veut viser un gros coup l’été prochain.