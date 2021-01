Tout semble s’accélérer pour Florian Thauvin qui pourrait signer en faveur de son prochain club avant la fin du mois.

Les dirigeants de l’OM n’ont plus vraiment d’espoir de voir Thauvin prolonger son contrat surtout que le joueur a le droit depuis quelques jours de s’engager en faveur de son prochain club. Et tout semble s’accélérer pour lui, il pourrait rapidement prendre sa décision.

Avant la fin du mois ?

Tout va plus vite pour lui et il ne manque pas de propositions. Les plus chauds sont bien les dirigeants du Milan AC, mais la presse italienne affirme que l’Atalanta Bergame serait sur le point de lui faire une proposition. Thauvin pourrait bien signer son prochain contrat avant la fin du mois.