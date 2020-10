Le PSG a enfin approché les proches de Neymar pour évoquer une prolongation, mais il ne va pas falloir perdre de temps.

Le PSG est enfin passé à l’action pour la prolongation de contrat de Neymar. Les proches du joueur brésilien attendent un signal depuis plusieurs semaines et il est enfin arrivé puisque les dirigeants parisiens se sont approchés des représentants de Neymar, mais sans pour autant encore transmettre une offre.

De plus en plus chaud pour prolonger

Ces derniers voulaient en savoir plus sur les attentes de Neymar avant de transmettre une première offre. C’est le bon moment pour prolonger le contrat de Neymar alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat en juin et le joueur semble de plus en plus attiré par cette éventualité.